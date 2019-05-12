طب بشرى سوهاج تشارك فى توزيع شنط رمضان على القرى الأكثر احتياجا

سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى، فى إطلاق مبادرتهم الخيرية لتجهيز شنط رمضانية، قبل توزيعها على القرى الأكثر إحتياجاً بمحافظة سوهاج كمساهمة رمزية من طلاب الكلية.

وقال "عزيز" إن تلك المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على الأسر الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل، وشكر الطلاب علي مجهودهم وحثهم علي الاستمرار فى العطاء ومساعدة الآخرين كجزء من رسالتهم تجاه المجتمع.

وأشار الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى، إلى أنه تم تجهيز أكثر من 200 شنطة مواد غذائية، تضم سلعا ضرورية يحتاجها المواطنين كالأرز والسكر والزيت والمكرونة، وغير ذلك من سلع أساسية تسهم فى تخفيف العبء عن الأسر من محدودى الدخل.

وأضاف أنه تم تلقى التبرعات من طلاب الفرقة الأولى بالكلية بقيمه 30 ألف جنيه لشراء تلك الشنط، ويشارك أكثر من 120 طالب فى توزيعها على القرى المختلفة داخل الاقليم.

ومن جانب آخر، أدى اليوم على فترتين طلاب كلية التجارة بجامعة سوهاج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2018-2019، وتفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، برفقته الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدى عميد كلية التجارة، سير الامتحانات خلال الفترة المسائية بكليات التجارة.

واطمئن رئيس الجامعة على مطابقة الاسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدا على تواجد سيارات إسعاف مجهزة لأى حالات مرضية مفاجئة .

وعلى جانبا أخر قال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات، والتى تُجرى على فترتين، الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والفترة الثانية تُجرى فى الفترة من الساعة 1 ظهرًا إلى 4، سوف تنتهى فى 30 مايو الجارى.

وأوضح الدكتور ممدوح الرشيدي ، عميد كلية التجارة إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالكلية 10 آلاف و826 طالبًا وطالبة مقسمين على 58 لجنة إلى جانب 4 لجان مخصصة لحالات الدمج والحالات المرضية .