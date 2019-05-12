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ضبط 12طن ونصف دقيق مدعم فى حملة أمنيه بالغربية

الأحد، 12 مايو 2019 12:30 م
ضبط 12طن ونصف دقيق مدعم فى حملة أمنيه بالغربية أجولة دقيق - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب مخبز أفرنجى بدائره مركز شرطه سمنود، لقيامة وأخرين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "مخصص للمخابز البلدية المدعمة" وإعادة غربلته وقيامة بإستئجار أحد المخازن وإعادة نخل الدقيق المدعم وتعبئته داخل أجولة مختلفة الأنواع. وبحوزته 250 جوال دقيق مدعم

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بالغربية برئاسه العميد محمد عتمان مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قد توصلت لقيام صاحب مخبز "أفرنجى" بدائرة مركز شرطة سمنود، وآخرين، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "مخصص للمخابز البلدية المدعمة" وإعادة غربلته وقيامة بإستئجار أحد المخازن وإعادة نخل الدقيق المدعم وتعبئته داخل أجولة مختلفة الأنواع.. وقيامة بإستخدام سيارة ربع نقل كفر الشيخ فى نقل كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم من محافظة كفر الشيخ إلى أحد المخازن بذات القرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبط سيارة نقل كفر الشيخ، حال تواجدها أمام مخزن المتحرى عنه محمله بـ 40 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة، كما تم ضبط عامل بالمخزن وضُبط داخل المخزن 210 جوال دقيق معبأ بعد نخله زنة الواحد 50 كيلو جرام - منخل يدوى، وماكينة حياكة- 100 جوال فارغ، بإجمالى أوزان 12,500 طن دقيق. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

 

 


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ضبط 12 طن دقيق

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