ضبط 103هارب من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية بالوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط 103 هاربًا من أحكام قضائية فى حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفى الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع الماضى .

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا يفيد ضبط 103 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط 4 هاربين من حكم جنائية، و60حبس جزئى، و24 هاربا من حكم حبس مستأنف، كما نجحت إدارة البحث الجنائى، فى ضبط 15 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 77 غرامة جزئية، و16غرامة مستأنفة و16 مخالفة جزئية.

من جانيه شدد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، على تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية لفرض هيبة لدولة، وسيادة القانون.