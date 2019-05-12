صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المبنى الجديد للمرور واعمال انشاء كورنيش الاتصال

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء المبنى الحضارى الجديد لإدارة مرور بورسعيد الجارى انشائه بمنطقة الاسراء بالضواحى حيث اطلع على معدلات التنفيذ واستمع لشرح من العميد محمد بصلة قائد مرور بورسعيد عن مكونات المبنى ومجمل الخدمات المتوافره بأدواره المختلفة والتى ستوفر الوقت والجهد على مواطنى بورسعيد وجموع مالكى وقائدى المركبات الخاصة "الملاكى ومنطقة حرة" المتعاملين مع إدارة المرور.

وخلال الجولة تفقد محافظ بورسعيد أعمال إنشاء الكورنيش الجنوبى المطل على قناة الاتصال قبلى منطقة الإسراء بحى الضواحى والذى يعد متنفسًا ترفيهيا لأهالى المناطق السكنية بالضواحى.

واطلع محافظ بورسعيد، على معدلات التنفيذ وأمر بالإسراع بالانتهاء من المشروع للاستفادة من موقعة بالموسم الصيفى الجديد، وتفقد "الغضبان" المدرسة البريطانية الواقعة بمنطقة الإسراء قبل أن يتوجه لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية حيث التقى بالطلاب داخل الفصول واطمأن على اخر استعدادات طلاب الصف الاول الثانوى لأداء امتحانات نهاية العام والتى سيجرى خلالها تجربة التابلت الجديدة.