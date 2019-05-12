صور .. محافظو الإسكندرية والدقهلية يتفقدون لجان امتحان الإعدادية

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، بعض لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات.

حيث بدأت الجولة، بتفقد لجنة سموحة الرسمية لغات بنات بإدارة شرق، وتضم سبع لجان يؤدى الطالبات امتحان اللغة الأجنبية، ثم قام بمتابعة لجنة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، والتى تضم 27 لجنة امتحانيه إحداها خاصة بالطلاب المدمجين .

رافقه فى الجولة، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، و مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، ويوسف الديب مدير عام شرق.

يُذكر أن، 82699 طالبا تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية، أمام 324 لجنة على مستوى المحافظة ، فيما أدى 1985 طالبا بالمهنى والتربية الخاصة امتحانهم أمام اثنتى عشرة لجنة، وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو الجارى .

و من جهته، تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعداديةن للاطمئنان على سيرها، والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل داخل لجان الامتحانات .

وشدد شاروبيم، على ضرورة توفير الجو النفسى الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الاداء فى سهولة ويسر، كما تحدث مع الطلاب وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات، أبدى الطلاب ارتياحهم وأكدوا أنها فى مستوى الطالب المتوسط .

شملت جولة محافظ الدقهلية، عددا من اللجان هي مدرسة المنصورة الرسمية للغات، وتضم 15 لجنة يؤدى فيها 299 طالبا وطالبة الامتحان، شجرة الدر الإعدادية بنات، وتضم 23 لجنه بإجمالى 472 طالبة، والسيدة عائشة بنات بطلخا وتضم 16 لجنة بإجمالى 331 طالبة ،مدرسة سندوب الاعدادية بنات، ويؤدى الامتحان فيها 257 طالبة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من يحق لهم أداء الامتحانات 100 ألف و705 طالب وطالبة في 555 لجنة للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية على مستوى الادارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة .