صور.. حملات ليلية لرفع الإشغالات فى أسوان

أسوان صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشن حملة لرفع الإشغالات بمشاركة قسم الاشغالات بالوحدة المحلية وبمعاونة قسم شرطة المرافق بأسوان، وذلك لتيسير الحركة للمواطنين.

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات على الطريق العام بسور محطة السكة الحديد وبميدان المحطة مرورا بالسوق السياحى وشارع السودانيين، وتم رفع الإشغالات وإلزام اصحاب المحلات بالمساحات المحددة لهم، ومن المقرر أن تستمر الحملات يوميا لفتح الطرق للسيارات والمواطنين ولتسهيل الحركة المرورية ولتظهر المدينة بالشكل الحضارى لها.