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صور ..تشغيل محطة المجد لمياه الشرب بالبحيرة بتكلفة 30مليون جنية

الأحد، 12 مايو 2019 12:54 م
صور ..تشغيل محطة المجد لمياه الشرب بالبحيرة بتكلفة 30مليون جنية جانب من التشغيل
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت محافظة البحيرة، عن تشغيل محطة مياه الشرب بقرية المجد بمركز الرحمانية، المقامة على مساحة 4200 متر بتكلفة 30 مليون جنية.

 

وقالت المحافظة، فى بيان له اليوم الأحد، أن تشغيل المحطة الجديدة، يأتى فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على ضعف وانقطاع المياه، بمدن ومراكز المحافظة، خاصة بأطراف القرى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع بداية فصل الصيف .

 

والمشروع الجديد عبارة عن محطة ترشيح سريع تبلغ طاقتها 5000 متر3، وتعمل بنظام الأغشية الليفية لخدمة 70 ألف نسمة داخل 17 قرية، وتابع و10 آلاف مشترك من قرى مركز الرحمانية .

 
جانب من التشغيل (1)
جانب من التشغيل (1)
 
جانب من التشغيل (2)
جانب من التشغيل (2)

جانب من التشغيل (3)
جانب من التشغيل (3)

 


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