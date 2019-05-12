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صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات

الأحد، 12 مايو 2019 12:04 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات الجوازات
كتب محمود عبد الراضي
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استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة، وتؤكد وزارة الداخلية على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

الجوازات
الجوازات

 

تسهيلات بالجوازات
تسهيلات بالجوازات

 

مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

 


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