صور.. انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح

انطلقت اليوم الأحد، الصلاة فى قداس فى كنيسة سانت تريزا، حيث تستأنف الكنائس الكاثوليكية فى سريلانكا خدمتها بعد تفجيرات عيد الفصح.

وانطلقت الصلاة تحت تشديدات أمنية مكثفة تأمينا للصلاة