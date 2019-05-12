صور.. انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح

انطلقت اليوم الأحد، الصلاة فى قداس فى كنيسة سانت تريزا، حيث تستأنف الكنائس الكاثوليكية فى سريلانكا خدمتها بعد تفجيرات عيد الفصح.
وانطلقت الصلاة تحت تشديدات أمنية مكثفة تأمينا للصلاة
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (1)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (2)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (3)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (4)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (5)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (6)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (7)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (8)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (9)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (10)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (11)
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