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صور.. انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح

الأحد، 12 مايو 2019 07:24 ص
صور.. انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح
كتب مصطفى عنبر
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انطلقت اليوم الأحد، الصلاة فى قداس فى كنيسة سانت تريزا، حيث تستأنف الكنائس الكاثوليكية فى سريلانكا خدمتها بعد تفجيرات عيد الفصح.
 
وانطلقت الصلاة تحت تشديدات أمنية مكثفة تأمينا للصلاة
 
 
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (1)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (1)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (2)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (2)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (3)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (3)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (4)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (4)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (5)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (5)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (6)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (6)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (7)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (7)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (8)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (8)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (9)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (9)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (10)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (10)

 

انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (11)
انطلاق أول صلاة بكنيسة فى سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح (11)

 


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