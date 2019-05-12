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صور.. المحافظون يتفقدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بنى سويف و جنوب سيناء والمنيا والأقصر

الأحد، 12 مايو 2019 01:33 م
صور.. المحافظون يتفقدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بنى سويف و جنوب سيناء والمنيا والأقصر خلال تفقد لجان الامتحنات
بنى سويف :هانى فتحى جنوب سيناء – فايزة مرسال الأقصر - أحمد مرعى
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قام عدد من المحافظين بجولات تفقديه على لجان امتحانات الشهادة الاعدادية  للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، وتوافر كافة سبل الراحة والتسهيلات اللازمة باللجان.

 محافظ بنى سويف يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد المستشارهانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019 للشهادة الإعدادية"فى ثأنى أيامها " للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة والتسهيلات اللازمة باللجان، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، وأن الأسئلة جاءت فى متناول كل الطلاب، ومن المنهج المقرر، وبعيدة عن الغموض والتعقيد .

 وزار المحافظ عدد من لجان الامتحانات بمدارس الشهيد محمد عصام الدين سرور" الحديثة ع بنات" والتى تضم 23 لجنة بها 453 طالبة، ولجنة مدرسة الشهيد محمد مرزوق" الصفا ع بنات"بها 16 لجنة تضم 327 طالبة، ولجنة مدرسة الشهيد محمد أنور السادات وتضم 12 لجنة بها 255 طالبا وطالبة بمدينة بنى سويف، حيث يؤدى الطلبة الامتحان "اليوم" فى مادتى الهندسة والتربية الدينية.

وتجول المحافظ داخل اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام داخل اللجان والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لتأدية الامتحان بشكل مطمئن،

كما اطمأن المحافظ على توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة.

وتبادل المحافظ الحديث مع الطلاب والطالبات فى بعض اللجان، مطمئنا منهم على مستوى الامتحان فى مادة الهندسة، حيث أكدوا على سهولة الأسئلة وأن مستواها متوسط، وأن كافة التيسيرات مقدمة لهم.

من جهته أوضح محمد حسام وكيل الوزارة، أن امتحانات آخر العام للشهادة الاعدادية بدأت أمس السبت بمادتى اللغة العربية والحاسب الآلى وتنتهى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر  بمادة الجبر، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم بالمراكز لتلقى أى شكاوى أواستفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، والتى يتم رفعها لغرفة العمليات الرئيسية ديوان عام المحافظة، للتعامل السريع مع أية مواقف طارئة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد سير لجان الامتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة السيدة خديجة بنات بطور سيناء

 

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء بدأها بتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة السيدة خديجة بنات  واطمأن على خط سير الامتحانات وشجع الطلبة على التفوق.

ومن جانبه اكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ان عدد الطلاب الشهادة الاعدادية 2588 طالب وطالبة فى 69 لجنة على مستوى والمحافظة.

محافظ المنيا يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عدد من لجان امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمدينة المنيا حيث يؤدى الاختبارات 107171 طالبا وطالبة، داخل 486 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث تفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة المنيا الإعدادية الحديثة للبنات ومدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية، اطمأن المحافظ على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع الطالب المتوسط.

 ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فوراً.

محافظ الأقصر يتفقد امتحانات نهاية العام للثانوية والإعدادية 

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،عدد من لجان امتحانات ألفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمدينة ألأقصر للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبداللطيف عمران.

واطمئن المحافظ خلال جولته على سير أعمال الامتحانات بدون أى معوقات، كما استمع من الطلاب عن مدى رضاهم عن مستوى الامتحان، موجها بتوفير كافة الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتذليل أى عقبات.

كما تفقد محافظ الأقصر، لجان امتحانات ألفصل الدراسى الثانى للصف الثانى الثانوى، بمدرستى الأقصر الثانوية بنات، وخالد بن الوليد الثانوية العسكرية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتواجد المراقبين والملاحظين والمشرفين على الامتحانات لضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، موجها بتوفير المناخ المناسب للطلاب أثناء الامتحانات.

ومن جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبد اللطيف عمران، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات ألفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 16818 طالبا، موزعين على عدد لجان يبلغ 148 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات.

 

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