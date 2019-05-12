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صور.. السجن المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث مار مينا"

الأحد، 12 مايو 2019 12:41 م
صور.. السجن المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث مار مينا" المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ــ عزوز الديب
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة متهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
 
 
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
 
 
كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
 
 
وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
 
 
كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (1)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (2)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (3)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (4)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (5)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (6)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (7)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (8)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (9)
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (10)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (11)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (12)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (13)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (14)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (15)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (16)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (17)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (18)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (19)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (20)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (21)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (22)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (23)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (24)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (25)

 


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