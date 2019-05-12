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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون القمامة فى شوارع الزهور
بورسعيد محمد فرج
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رصدت كاميرا "اليوم السابع " قمامة ومخالفات الدواجن تفترش نهر الطريق بمنطقة الــ 5000 التعاونى بحى الزهور ببورسعيد رغم العديد من شكاوى الأهالى للجهات المعنية بالحى للتدخل لتوفير بيئة صحية حفاظا على أطفالهم من الأمراض.
 
                                                                                                                                                                                   
ويقول عدد من الأهالى من أصحاب المحلات وسكان المنطقة لـــ"اليوم السابع" إن القمامة تتفاقم وأصبحت ظاهرة تؤرق حياتنا، لتسببها فى انبعاث الروائح الكريهة والحشرات الطائرة من الذباب والناموس ناهيك عن الفئران التى تكشر عن انيابها ولا أحد يتحرك من المسئولين رغم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.
 
 
ومن جانبهم ناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لخلق بيئة صحية نظيفة لإعادة الوجه الحضارى لمنطقة الــ5000 التعاونى بالزهور ومحاسبة المقصرين .
 
resized_4القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون (2)
 

 

resized_4القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون (3)
 

 

القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون (1)
 

 

القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون (2)
 

 

القمامة تفترش شوارع الزهور ببورسعيد والأهالى يستغيثون (3)
 

 

 


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