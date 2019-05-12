صور.. إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الزينية شمالى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن.

وقال عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، أن الحملة إستهدفت تنفيذ 10 حالات تعدى بقرية الزينية بحرى، حيث تم تنفيذ 9 حالات عبارة عن أسوار على مساحة 12 قيراط ونصف، وحالة إعتراض وحيدة لمنزل مأهول بالسكان، وتم تحويل المعترض إلى مركز شرطة طيبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً على إستمرار حملات إزالة التعديات لإستعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقاد الحملة، كل من أبو بكر أبو الحجاج مدير الإدارة الزراعية، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم بالمجلس، ومصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، وبالتنسيق مع اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، والنقيب يوسف رشوان معاون أول مباحث مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة لهم.