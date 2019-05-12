video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الزينية شمالى الأقصر

الأحد، 12 مايو 2019 03:26 م
صور.. إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الزينية شمالى الأقصر جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
قاد رجال مدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن.
 
وقال عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، أن الحملة إستهدفت تنفيذ 10 حالات تعدى بقرية الزينية بحرى، حيث تم تنفيذ 9 حالات عبارة عن أسوار على مساحة 12 قيراط ونصف، وحالة إعتراض وحيدة لمنزل مأهول بالسكان، وتم تحويل المعترض إلى مركز شرطة طيبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً على إستمرار حملات إزالة التعديات لإستعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
 
وقاد الحملة، كل من أبو بكر أبو الحجاج مدير الإدارة الزراعية، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم بالمجلس، ومصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، وبالتنسيق مع اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، والنقيب يوسف رشوان معاون أول مباحث مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة لهم.
 
 
إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر (1)
إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر 

إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر (2)
إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر 
 

إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر (3)
إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الزينية شمالي الأقصر 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة أبوتيج بأسيوط

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال رصف الطرق وشن حملات إزالة الإشغالات

محافظ الإسكندرية يوجه السكرتير المساعد بمتابعة أعمال النظافة وحملات الإزالة

صور.. "مواشى العرب" تحتل شاطئ البلاج برأس البر.. وحملات لإزالة خيم المربين

صور.. حملة لإزالة الإشغالات وضبط "التوك توك" بمنيا القمح فى الشرقية

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات ازالة تعديات

اخبار مصر

مدينة الزينية

اخبار مصر اليوم

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار المحافظات

مصر

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة