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شكاوى من صعوبة أسئلة امتحان الهندسة للإعدادية بالقليوبية.. والتعليم ترد

الأحد، 12 مايو 2019 02:17 م
شكاوى من صعوبة أسئلة امتحان الهندسة للإعدادية بالقليوبية.. والتعليم ترد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، من صعوبة بعض أسئلة مادة الهندسة، والتى أدوها، اليوم الأحد، حيث شهد عدد من اللجان حالات بكاء بين الطلاب، مؤكدين أن أسئلة الامتحان بعضها معقد، وكانت تحتاج إلى وقت أطول ونسبة ذكاء للإجابة عليها.

 

ومن ناحيته أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وردت شكاوى من الطلاب لغرفة عمليات المديرية، وعلى الفور تم عقد اجتماع بموجهى مادة الرياضيات والهندسة لفحص أسئلة الامتحان، وفى النهاية سيقرر ما إذا كانت الاسئلة صعبة أم لا، مشيراً إلى أنه فى حالة ثبوت صعوبة بعض الأسئلة سيتم توزيع الدرجات الخاصة بها على باقى الأسئلة.

 

وفى السياق ذاته قال إسلام محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالقليوبية، إن المحافظة بها 406 لجنة أدى بها 89 ألفا و925 طالب وطالبة، امتحاناتهم فى الفصل الدراسى الثانى بمادتى الهندسة والتربية الفنية.

 

ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على توفير سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم مشددا على حل أية عقبات تواجه الطلاب.

 


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