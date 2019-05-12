video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة تبدأ تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف

الأحد، 12 مايو 2019 11:41 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة تبدأ تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف العملة السعودية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات بداية الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، يوم الخميس الماضى، وجاءت قيمة الانخفاض فى سعر الريال بقيمة قرش واحد، ليسجل 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

فيما بلغ سعر الريال فى البنك التجارى الدولى، 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، بينما جاء فى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.55 جنيه للشراء.

4.58 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.54  جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.54  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.48  جنيه للشراء.

4.62  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.52  جنيه للشراء.

4.57   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.53  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-5-2019 وتباين العملة بين البنوك

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

أخبار الاقتصاد

الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة