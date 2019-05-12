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رئيس وزراء أستراليا يطلق الحملة الانتخابية لحزبه قبل أيام من الاقتراع

الأحد، 12 مايو 2019 09:11 ص
رئيس وزراء أستراليا يطلق الحملة الانتخابية لحزبه قبل أيام من الاقتراع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز
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أطلق رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون الحملة الانتخابية لحزبه رسميا اليوم الأحد قبل أقل من أسبوع على التصويت الذى يجرى فى 18 مايو فيما تشير استطلاعات الرأى إلى أنه سيخسر.

وركز موريسون خلال إطلاق الحملة في ملبورن على ملف إدارة الاقتصاد وقال إن ائتلاف يمين الوسط الحاكم الذى يضم حزب الأحرار والحزب الوطنى سيدعم تطلعات الأستراليين "الجديرة بالاحترام والبسيطة والنزيهة".

وأشار إلى أنه حزبه يستهدف "اقتصادا أقوى يمكنه أن يحظى بثقة الناس فى سبيل المزيد من الاستثمار والتوظيف والاختراع والعمل بجد".

وتظهر استطلاعات الرأى منذ أعوام أن الائتلاف الحاكم يأتى فى المرتبة الثانية بعد حزب العمال المنتمى ليسار الوسط بقيادة بيل شورتن لكن الأرقام التى صدرت مؤخرا تشير إلى أن السباق يحتدم.

ومُنى حزب الأحرار الذى ينتمى له موريسون بالكثير من الانقسامات في السنوات القليلة الماضية وتغيرت قيادته ثلاث مرات خلال أربع سنوات. وقال شورتن لهيئة الإذاعة الاسترالية "هناك مزاج عام يميل نحو التغيير".

لكن موريسون وجه انتقادات لشورتن وقال إن حزب العمال لديه تاريخ من الإدارة المتواضعة للاقتصاد. وقال "الإنفاق بتهور لا يعد رؤية... بل عبئا على الأجيال الحالية والمستقبلية".


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