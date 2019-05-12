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رئيس جامه اسيوط يوقف 3 فى واقعه سرقة مكتب عميد كلية الطب

الأحد، 12 مايو 2019 03:27 م
رئيس جامه اسيوط يوقف 3 فى واقعه سرقة مكتب عميد كلية الطب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدد من الإجراءات الحاسمة في أعقاب نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكبي سرقة مكتب عميد كلية طب جامعة أسيوط.
 
وأصدر رئيس جامعة أسيوط، قراراً بوقف ثلاثة أشخاص عن العمل من المسئولين على مختلف مواقعهم وذلك عقب توجيه جهات التحقيقات الرسمية لهم اتهامات في واقعة السرقة وكذلك جمع أموال بغرض التوظيف الوهمي وذلك لحين انتهاء الجهات المعنية من التحقيق .
 
كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قراره بتشكيل لجنة لجرد مكتب سكرتارية عميد كلية الطب وذلك للوقوف على محتويات المكتب من أوراق رسمية ومستندات تمهيداً لاستئناف العمل والحفاظ على انتظامه .
 
وشدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن التحقيق في الواقعة يتم بمعرفة الجهات الرسمية والمعنية بهذا الشأن مع تعاون مطلق وتنسيق متواصل من قبل إدارة الجامعة والذي يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على القضاء على كافة أشكال الفساد وعدم التستر على أي عناصر مسيئة لسمعة الجامعة ومكانتها ومواجهة أي محاولة للخروج عن القانون أو التجاوز المالي أو الإداري بكل حزم وقوة .
 
وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من ناصر الدوينى مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، باختفاء اجهزة كمبيوتر وبعض الملفات من داخل مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط .
 
وبعمل التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد العاملين بمكتب عميد كلية الطب، وقيامة بسرقة 2 جهاز "لاب توب" وبعض الملفات واكلاشهات من داخل المكتب، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات  القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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