خارجية بريطانيا: بدء انسحاب الحوثيين من الحديدة خطوة هامة لإنهاء الحرب

ريهام عبد الله

أكد جيريمى هانت، وزير الخارجية البريطانى، أن نبأ بدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى باليمن، هى مؤشرات مشجعة حول أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وخطوة نحو إنهاء الحرب الوحشية.

وقال هانت "وزير الخارجية هنت: مؤشرات مشجعة حول أسوأ أزمة إنسانية بالعالم مع نبأ بدء انسحاب الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فى اليمن".

وتابع "بفضل جهود مارتن جريفيثس الحثيثة، نبدو وأننا نقترب من تطبيق إعادة نشر القوات- وهى خطوة هامة لإنهاء هذه الحرب الوحشية".



الخارجية البريطانية

وكانت ميليشا الحوثى فى اليمن، قد بدأت سحب قواتها من ميناء الصليف فى محافظة الحديدة، أمس السبت بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، وكان متعثرا منذ شهور، وأبرزت وكالة "رويترز" صورا من داخل ميناء الحديدة اليمنى للحظة انسحاب سيارات تحمل جنودا وعتاد عسكرية، لكن وزير الإعلام اليمنى رفض انسحاب جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولى".

وكان رئيس الفريق الحكومى اليمنى بلجنة إعادة الانتشار فى الحديدة صغير بن عزيز، أكد استعداد الفريق الحكومى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه.

وقال صغير بن عزيز عبر " تويتر" :أبلغنا كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد باستعدادنا تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار فى أكثر من رسالة.

وأضاف بن عزيز أن أى انتشار أحادى بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها وسوف يعرى الأمم المتحدة".