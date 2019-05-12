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حكومة اليمن تنتقد عدم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة

الأحد، 12 مايو 2019 11:19 ص
حكومة اليمن تنتقد عدم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
صنعاء (أ ش أ)
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انتقد وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمنى محمد العامرى عدم اتخاذ أى خطوات ملموسة وجادة حتى الآن لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربى لليمن.

وقال العامرى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد "إن اتفاق السويد لم ينفذ منه حتى هذه اللحظة أى شئ سواء على المستوى الإنسانى والأخلاقى أو على مستوى الانسحاب وإعادة الانتشار "، مطالبا فى الوقت نفسه الأمم المتحدة بتقديم تفسير واضح بشأن الحديدة.

ووصف انسحاب ميليشيات الحوثى من موانئ الحديدة بـ "الوهم والخداع"، مشددا على ضرورة وجود مسئولية دولية وأممية فى إلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد.

وطالب العامرى المجتمع الدولى بمواجهة المليشيات الحوثية فى اليمن، مؤكدا إصرار الحكومة اليمنية على مواصلة الدفاع عن قضيتها وحماية البلاد من هذه المليشيات الإجرامية.

وينص اتفاق ستوكهولم على سحب كافة القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتى تعد الشريان الحيوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويعد ميناء الحديدة ثانى أكبر الموانئ اليمنية، وهو بمثابة "بوابة البحر الأحمر"، وقد أنشئ عام 1961.

 


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