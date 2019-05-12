حصاد المحافظات.. محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة لاهتمام الرئيس بالحملة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة يعود إلى اهتمام الرئيس بهذه الحملة



جانب من الاحتفالية

موانئ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد مع عودة العمالة المصرية من دول الخليج



اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

محكمة الزقازيق تؤيد قرار إخلاء سبيل أم قتلت نجلها بدون قصد



محامى المتهمة مع أطفالها

أمن الشرقية ينفى ما تردد عن العثور طفل مذبوح ومنزوع الأعضاء

مديرية أمن الشرقية

انتحار فتاة من الطابق الرابع فى المنوفية بسبب فسخ خطوبتها



جثة - أرشيفية

ضبط 4279 هاربا من أحكام وتحصيل 115 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية



حملة أمنية - أرشيفية

محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير البريطانى لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الإنجليزية