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الأحد، 12 مايو 2019 09:35 م
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حصاد المحافظات.. محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة لاهتمام الرئيس بالحملة

الأحد، 12 مايو 2019 09:14 م
حصاد المحافظات.. محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة لاهتمام الرئيس بالحملة محافظ الدقهلية
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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة يعود إلى اهتمام الرئيس بهذه الحملة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

موانئ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد مع عودة العمالة المصرية من دول الخليج

اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر
اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

 

محكمة الزقازيق تؤيد قرار إخلاء سبيل أم قتلت نجلها بدون قصد

محامى المتهمه مع اطفالها
محامى المتهمة مع أطفالها

 

أمن الشرقية ينفى ما تردد عن العثور طفل مذبوح ومنزوع الأعضاء

مديريه امن الشرقية

مديرية أمن الشرقية

 

انتحار فتاة من الطابق الرابع فى المنوفية بسبب فسخ خطوبتها

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

 

ضبط 4279 هاربا من أحكام وتحصيل 115 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

حمله امنيه-ارشيفية
حملة أمنية - أرشيفية

 

محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير البريطانى لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الإنجليزية

لقاء المحافظ مع السفير البريطاني
لقاء المحافظ مع السفير البريطانى

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