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الأحد، 12 مايو 2019 09:50 م
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حزب الخضر النمساوى يتوقع تحقيق نجاح واسع فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 12 مايو 2019 09:12 م
حزب الخضر النمساوى يتوقع تحقيق نجاح واسع فى انتخابات البرلمان الأوروبى اقتراع _ صورة أرشيفية
فيينا أ ش أ
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أكد وايرنر كوجلر المرشح الرئيسى لحزب الخضر فى انتخابات الاتحاد الأوروبى، ثقته فى أن الحزب سيستعيد مكانته السياسية من خلال انتخابات البرلمان الأوروبى والتى ستعقد فى النمسا يوم 26 مايو الجارى.

وقال كوجلر، فى تصريح اليوم الأحد، أن نشاطا سياسيا قويا يعود إلى حزب الخضر وذلك بعد الأداء المخيب للآمال فى انتخابات البرلمان النمساوى مؤخرا .. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للحزب حاليا هو تحقيق نجاح فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

وأضاف أن القضية الرئيسية لحزب الخضر فى انتخابات البرلمان الأوروبى هى مكافحة تغير المناخ وتوفير أقصى حماية للمناخ .. مشيرا إلى أهمية خفض أسعار السفر بالسكك الحديدية وأن تكون بديلا جذابا مقارنة بالسفر بالطيران.

وطالب كوجلر بتخفيض الضرائب على الدخل بما يحسن من مستوى المعيشة للأفراد وبالإضافة إلى ذلك يجب البدء اعتبارا من عام 2030 فى السماح فقط بترخيص سيارات الركاب الجديدة الخالية من الانبعاثات.

وقال كوجلر إن رؤيته للمستقبل تقوم على فكرة تحقيق مزيد من الوحدة والتكامل الأوروبى أو ما يسمى "جمهورية أوروبا" .. مشيرا إلى دور البرلمان الأوروبى الجديد فى تطوير التشريعات الملائمة من اجل مستقبل افضل لدول الاتحاد .

 


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