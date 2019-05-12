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حالة الطقس اليوم الأحد 12/5/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 12/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: ارتفاع واضح آخر على درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس ربيعي دافئ في عموم المناطق، يميل للحرارة مع ساعات ما بعد الظُهر والعصر، و حاراً في الاغوار والبحر الميت و العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة صباحاً، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية وطقس معتدل في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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