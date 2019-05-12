جوتيريش يحذر من أخطار عدم التصدى لتغير المناخ

رويترز

ذكرت محطة تلفزيونية نيوزيلندية اليوم الأحد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن العالم "ليس على المسار الصحيح" فى سبيل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وفى تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام فى أوكلاند وإلى جواره رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حذر جوتيريش من أخطار عدم التصدي لتغير المناخ.

ونقلت محطة (تي.في.إن.زد) عن جوتيريش قوله "تغير المناخ يتسارع بدرجة أكبر من جهودنا... السنوات الأربع الماضية شهدت أعلى درجات حرارة مسجلة".

وتعهدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بمحاولة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جوتيريش عبر عن تضامنه خلال شهر رمضان مع المتضررين من هجومى كرايستشيرش في 15 مارس.

وقال "تحية لشجاعتهم وقوتهم وتحية أيضا للوحدة الاستثنائية ولرسالة التضامن التي أرسلها شعب وحكومة نيوزيلندا". ووصل جوتيريش إلى نيوزيلندا اليوم الأحد وسيتوجه بعد ذلك إلى توفالو وفانواتو وفيجي في إطار جولة في منطقة المحيط الهادي تركز على ملف تغير المناخ.