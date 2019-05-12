جوايدو يسعى للتعاون مع البنتاجون لحل الأزمة فى فنزويلا

رويترز

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس، السبت، إنه طلب من مبعوثه للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "للتعاون" من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح جوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، إنه حصل على وعد من الصين بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من أوروبا وأمريكا اللاتينية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.

وفي يناير الماضى، استند جوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا قائلا إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

واعترفت بجوايدو معظم الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية لكن مادورو لا يزال يحتفظ بدعم الصين وروسيا وكوبا.

وشهدت جهود جوايدو التي تستهدف الإطاحة بمادورو جمودا في الأسابيع الماضية بعد إحباط محاولة انقلاب عسكري في 30 ابريل.