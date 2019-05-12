video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوايدو يسعى للتعاون مع البنتاجون لحل الأزمة فى فنزويلا

الأحد، 12 مايو 2019 06:00 ص
جوايدو يسعى للتعاون مع البنتاجون لحل الأزمة فى فنزويلا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
رويترز
إضافة تعليق

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس، السبت، إنه طلب من مبعوثه للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "للتعاون" من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد.

 

وأوضح جوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، إنه حصل على وعد من الصين بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من أوروبا وأمريكا اللاتينية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.

 

وفي يناير الماضى، استند جوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا قائلا إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

 

واعترفت بجوايدو معظم الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية لكن مادورو لا يزال يحتفظ بدعم الصين وروسيا وكوبا.

 

وشهدت جهود جوايدو التي تستهدف الإطاحة بمادورو جمودا في الأسابيع الماضية بعد إحباط محاولة انقلاب عسكري في 30 ابريل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا: المدير السابق للمخابرات فى بيرو المُنسق الرئيسى لمحاولة الانقلاب

أمريكا توسع العقوبات على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو

التضخم فى فنزويلا يواصل الارتفاع ويسجل 1.304.494%

زعيم المعارضة فى فنزويلا: مستعد لقبول تدخل عسكرى أمريكى ببلادنا

صحيفة إسبانية: إعلان ترامب البرازيل حليفا عسكريا للتدخل العسكرى فى فنزويلا

نيكولاس مادورو يصدر أقصى درجات التأهب للقوات المسلحة فى فنزويلا

إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة فى فنزويلا

وزير خارجية إيطاليا يدين الإجراءات القضائية ضد نواب المعارضة فى فنزويلا

فنزويلا

جوايدو

امريكا

روسيا

الصين

اوروبا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة