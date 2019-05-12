video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جرينبلات : صفقة القرن تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل جوانب اقتصادية وسياسية

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 ص
جرينبلات : صفقة القرن تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل جوانب اقتصادية وسياسية المبعوث الأمريكى الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون جرينبلات
أ ش أ
إضافة تعليق

قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن خطة السلام الأمريكية ، المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن) تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية.

 

وأضاف جرينبلات ، فى مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية ، " إن القول بأن صفقة القرن هى خطة إقتصادية فقط هو قول يجافى الصواب ، فهى خطة إقتصادية وسياسية أيضا ، وهناك شوط طويل يتعين على الأطراف المعنية قطعه قبيل التوقيع النهائى على صفقة القرن ، وإن مسألة التفاوض متروكة للأطراف المعنيين أنفسهم".

 

وتابع "إن هناك شيئا واحدا لن تقدم الولايات المتحدة عليه وهو المساومة على أمن اسرائيل".

 

وأكد جرينبلات أنه لا يؤمن بأسلوب المقاطعة ، ولكنه يؤمن بأسلوب المشاركة ، مشيرا الى أن صفقة القرن لن تعلن إلا بعد إنتهاء شهر رمضان وتشكيل الحكومة الجديدة فى اسرائيل والإحتفال بعيد "شافوعوت" اليهودى فى العاشر من شهر يونيو المقبل.

 

وأضاف " إن رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن دون الإطلاع عليها أمر محبط بالنسبة للمواطن الفلسطينى العادى ، وعلى الرغم من الأصداء السلبية الصادرة عن القيادة الفلسطينية ، فأنا يراودنى الأمل فى مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة إيجابية واحترافية ، الأمر الذى من شأنه أن يجعلنا نعبر خطة النهاية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوة الدولة المصرية وراء تصدي الإدارة الأمريكية لأكاذيب صفقة القرن

بعد تكرار أمريكا نفى شائعة "سيناء جزء من "صفقة القرن".. برلمانيون وسياسيون: تكشف الخونة والمشككين وقوى الشر التى تريد النيل من مصر.. والشعب يثق بالقيادة السياسية والجيش.. ولا تفريط فى حبة رمل من أرض الوطن

مبعوث ترامب للسلام يكرر نفيه: سيناء ليست جزءا من "صفقة القرن"

عريقات: الرد على"صفقة القرن"يكون بالتمسك بالقانون الدولى والشرعية الدولية

اللواء محمد إبراهيم: قيادات العرب بزعامة الرئيس السيسى قادرة على مواجهه صفقة القرن

أبو مازن من "الجامعة العربية": ماذا بعد ضم القدس ونقل السفارة الأمريكية ليتحدث أحد عن "صفقة القرن" ؟ الرئيس الفلسطينى يطالب العرب بدعم مالى وسياسى.. ويؤكد: لا بديل عن المصالحة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلى

امريكا

فلسطين

اسرائيل

صفقة القرن

الشرق الاوسط

السلطة الفلسطينية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة