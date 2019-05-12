جرينبلات : صفقة القرن تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل جوانب اقتصادية وسياسية

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قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن خطة السلام الأمريكية ، المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن) تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية.

وأضاف جرينبلات ، فى مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية ، " إن القول بأن صفقة القرن هى خطة إقتصادية فقط هو قول يجافى الصواب ، فهى خطة إقتصادية وسياسية أيضا ، وهناك شوط طويل يتعين على الأطراف المعنية قطعه قبيل التوقيع النهائى على صفقة القرن ، وإن مسألة التفاوض متروكة للأطراف المعنيين أنفسهم".

وتابع "إن هناك شيئا واحدا لن تقدم الولايات المتحدة عليه وهو المساومة على أمن اسرائيل".

وأكد جرينبلات أنه لا يؤمن بأسلوب المقاطعة ، ولكنه يؤمن بأسلوب المشاركة ، مشيرا الى أن صفقة القرن لن تعلن إلا بعد إنتهاء شهر رمضان وتشكيل الحكومة الجديدة فى اسرائيل والإحتفال بعيد "شافوعوت" اليهودى فى العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأضاف " إن رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن دون الإطلاع عليها أمر محبط بالنسبة للمواطن الفلسطينى العادى ، وعلى الرغم من الأصداء السلبية الصادرة عن القيادة الفلسطينية ، فأنا يراودنى الأمل فى مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة إيجابية واحترافية ، الأمر الذى من شأنه أن يجعلنا نعبر خطة النهاية".