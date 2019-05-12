توريد 54293 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمحافظات

المحافظات – شريف الديب وناصر جودة ومحمد فتحى و إبراهيم سالم

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على انتظام عمليات توريد القمح، مشيرا إلى أنه تم توريد أكثر من 100 ألف طن حتى الآن .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسيير إجراءات إستلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين بما يضمن إنسياب حركة التوريد،كما شدد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون من خلال لجان المرور على مواقع الاستلام.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية لتوريد القمح إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 123683 طن و580 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 11 مايو الجاري.

وجه المحافظ الجهات المعنية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال محصول القمح من المزارعين، مشدداً على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 54472 طن و512 كيلو بالبنك الزراعي، و24935 طن و223 كيلو بقطاع المطاحن، و 43715 طن و270 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيراً إلى أنه ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 560 طن و 575 كيلو .

وقد أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 96918 طن قمح، وأن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر بـ 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

كما أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 53912 طن و310 كيلو قمح منذ إنطلاق موسم الحصاد حتى الآن، من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح، 101 ألف طن، ويجرى توريدهم لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وأشار "الصباحي"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وتابع، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيرى" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وقد أعلن اليوم الدكتور حمدى السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 9600 فدان من محصول القمح، وأن إجمالى ماتم توريده حتى تاريخه هو 62908.288 طن و419388 أردب قمح ، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، فى بيان له على تسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد.

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على ضرورة الإلتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.