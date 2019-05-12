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تنفيذ 1361 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 12 مايو 2019 12:38 ص
تنفيذ 1361 حكما متنوعا وضبط 104 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حبس أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1361 حكمًا متنوعًا منها 963 حكمًا جزئيا  و37 حكم مستأنف و306 حكم غرامات و51 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8200 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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