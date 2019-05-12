تعليم المنوفية : لاصحة لتسريب إمتحان مادة الجبر

المنوفية _محمد فتحى

أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه لا صحة لما تدوال على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من حدوث تسريب لامتحان مادة الجبر فى إحدى لجان محافظة المنوفية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عدد من لجان مراكز شبين الكوم ،وقويسنا وتأكد من سير إنتظام العملية التعليمية داخل جميع لجان المحافظة بأكملها،وأن ماتداول فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الغرض منه إحداث حالة من القلق لدى أولياء الأمور، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى لامتحان مادة الجبر اليوم بجميع لجان المحافظة.