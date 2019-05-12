تعليم الإسكندرية: 25 استراحة للمراقبين بالامتحانات العملية للدبلومات الفنية

الاسكندرية جاكلين منير

قال مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تم تجهيز 25 استراحة للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان فى امتحانات الدبلومات الفنية، بمتوسط ثلاث استراحات بكل إدارة، كما تم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية .

وأشار العجمى فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ، ومهني ) تستمر حتى الخميس الموافق 16 مايو الجارى على أن تُستأنف عقب الامتحانات النظرية التى ستنتهى فى الثلاثين من مايو الجارى مع وجود راحة أسبوعية كل ثلاثاء وفق الجداول المعلنة من الوزارة.

ومن جهته أفاد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، أن عدد المتقدمين بلغ 23062 طالبا على النحو التالي ( 11816 للتعليم الصناعي ، 1452 للتعليم الزراعي ، و9794 للتعليم التجاري والفندقي ) ويؤدون امتحاناتهم أمام 69 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.











