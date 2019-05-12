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تعليم الأقصر تعلن جاهزية المدارس لاختبار أداء وتحمل الطلاب لنظام أولى ثانوى

الأحد، 12 مايو 2019 01:00 ص
تعليم الأقصر تعلن جاهزية المدارس لاختبار أداء وتحمل الطلاب لنظام أولى ثانوى امتحان
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم إنهاء الاستعدادات بالمدارس لإجراء اختبار لأداء وقدرة تحمل طلاب نظام الصف الأولى الثانوى من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 مساء، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات النهائية يوم 19 مايو الجارى.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات للصف الأول الثانوى تشهد السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار فى تلك المادة سواء إلكترونى أو ورقى، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان واتباع الإجراءات القانونية لذلك.

وأوضح عبد اللطيف عمران أنه وجه كافة مديرى المدارس بأنه فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب للاختبار يجب أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيين التطوير ضمانًا لحق الطالب، وطالب بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد، كما طالب بضرورة التنبيه على الطلاب للحضور مبكراً فى اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونياً، وأعلن بأنه تم إعداد اختبار ورقى، أسوة بما كان يتم فى الأعوام السابقة لكلا من طلاب الدمج، والمنازل والخدمات.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، على أن طلاب المدارس الخاصة سيؤدون الامتحان إلكترونياً بإحدى المدارس الحكومية بالفترة المسائية، مشدداً على ضرورة قيام كل مدرسة بتأمين لوحات الكهرباء وقواطع التيار الكهربائى تأميناً كلياً وخاصة أثناء انعقاد الامتحان وكذلك تأمين حجرة التحكم التكنولوجى، كما نبه إلى ضرورة توجيه الطلاب بالدخول على الانترنت لتحديث برامج التابلت الخاصة بهم لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.


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