video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على موعد الجزء الثانى لبرنامج عن الحضارة المصرية القديمة بالتليفزيون الإيطالى

الأحد، 12 مايو 2019 03:25 م
تعرف على موعد الجزء الثانى لبرنامج عن الحضارة المصرية القديمة بالتليفزيون الإيطالى آثار مصرية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

يبدأ الموسم الجديد لبرنامج "Freedom ortle il confine" الشهير الذى يقدمه روبرتو جياكوبو فى 22 مايو الجارى، ويتم عرضه على التليفزيون الإيطالى وسيتحدث عن الحضارة المصرية القديمة.

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فأن البرنامج تناول فى موسمه الأول، أخر اكتشافات مصر الأثرية مثل مقبرة ميجو بسقارة، وخصص الموسم الثانى للتحدث عن الحضارة المصرية القديمة.

وتم إذاعة حلقة عن أسرار الأهرامات الثلاثة، والتى كان ضيفها الدكتور زاهى حواس، بالإضافة إلى حلقة عن معركة قادش، أما فى آخر حلقات البرنامج التى كانت فى فراير والتى تحدث فيها عن الملكة نفرتارى، وقصة تفضيل الملك رمسيس الثانى لها من بين زوجاته وبناؤه لها معبدا بأبو سمبل، ومقبرة خاصة تعد من أجمل المقابر الفرعونية بوادى الملكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج يركز على الألغاز أيضا وأغرب الاكتشافات العملية، ويتم تصويره بخمس كاميرات مختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلة إيطالية تشيد بعلماء الآثار المصريين: مستمرون بعملهم باكتشاف الكنوز

الآثار تعلن اكتشاف أوائل النقوش الملكية بالصحراء الشرقية فى أسوان

"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر العاجلة

أخبار مصر

اكتشافات اثرية

الحضارة المصرية القديمة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة