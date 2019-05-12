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تعرف على اختصاصات ومهام إدارة التعاون الدولى

الأحد، 12 مايو 2019 07:00 ص
تعرف على اختصاصات ومهام إدارة التعاون الدولى محكمة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تختص إدارة التعاون الدولى بإعداد برامج التعاون القضائى والتشريع مع الدول الأجنبية والهيئات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات معها، وكذا دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائى مع الحكومة والهيئات الأجنبية التى يرى الوزير إحالتها إليها .

وتنقسم إدارة التعاون الدولى إلى ثلاثة أقسام هى:

1- إدارة التعاون القضائى الجنائى، وتختص بمتابعة إجراءات التقاضى المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائى فى المواد الجنائية.

2 - إدارة التعاون القضائى المدنى، وتختص بمتابعة إجراءات التقاضى المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية .

3 - إدارة الإنابات والإعلانات والمطالبات، وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإنابات القضائية من سماع أقوال وأخذ شهادة أو حلف يمين .

وكذا القيام بالإعلانات القضائية وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقاً لاحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

وكما تجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد رسوم القضايا المقررة وذلك بالطرق الدبلوماسية، وأيضا القيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ المساعدات القضائية بالنسبة للنزاع القائم بين شخص طبيعى أو اعتبارى فى الخارج وبين نظيره فى مصر .

ومن مهامها أيضًا التحرى عن أشخاص مقيمين فى الخارج أو طلب قوانين من مصر.

4 - إدارة الترجمة وتختص بترجمة المستندات الواردة من الدول الأجنبية سواء كانت إعلانات أو انابات أو اتفاقيات أو معاهدات أو تشريعات.. وغيرها، وكذلك ترجمة الوثائق المصرية إلى اللغات الأجنبية .


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