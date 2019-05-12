تسليم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة وعقود لـ228 وحدة سكنية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سلم 9 عقود تقنين أراضى املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "ورثة عبدالمقتدر من مركز قلين بمساحة 136,35 م2، ورثة عبدالحميد من مركز قلين بمساحة 146,40 م2، حشمت ابراهيم من مركز الحامول بمساحة 38,84 م2، هنداوي هنداوي من مركز قلين بمساحة 369 م2، محمد يوسف عبدالكريم من مدينة كفرالشيخ بمساحة 108,97 م2، السعيد السعيد بدير من مدينة بلطيم بمساحة 130 م2، غازي محمد عوض من مدينة بيلا بمساحة 144 م2، نسيم معوض عثمان من مدينة بيلا بمساحة 73 م2، أحمد محمد عمار من مدينة بلطيم بمساحة 293 م2 .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، "قيمت أسعار طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة من خلال اللجنة الرباعية، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون".

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يدعو أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً انه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة علي ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات.

وعلى جانب آخر أعلن محافظ كفرالشيخ،عن تسليم عقود لـ 228 وحدة سكنية بمدينة برج البرلس بعد غداً الثلاثاء، تم تخصيصهم حتى الآن بالاضافة الي 416 محل بمدينة برج البرلس بالمرحلة التانية بمشروع الاسكان الاجتماعي، مضيفاً أنه تم بناء 26 عمارة ببرج البرلس بإجمالى 520 وحدة سكنية ومساحة الوحدة تبلغ 90 متر مربع كاملة التشطيب وسيتم التلسم لمن قام بسداد عدادات المياه والكهرباء وجارى سداد قيمة المرافق بمشروع اسكان برج البرلس الجديد الذى يضم 520 وحدة سكنية.