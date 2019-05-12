تركيب 450 كاميرا بزى ضباط المرور.. ومصدر: لم ترصد تجاوزات على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، أن إدارة المرور زودت كاميرات الزى الجديد للضباط التى تراقب عملهم أثناء تواجدهم فى الأكمنة و متابعة الحالة المرورية على الطرق ، وتم تدعيم إدارات مرور الأقصر و بنى سويف و الإسماعيلية و مطروح و المنيا وأسوان و الفيوم و السويس والإسكندرية بواقع 450 كاميرا، ولم ترصد أى تجاوزات حتى الآن بين رجال المرور وسائقى السيارات، وأثبتت الكاميرات نجاحها فى التجربة، حيث سيتم تعميمها على محافظتى القاهرة و الجيزة التى طلبت 225 كاميرا لهم لتزويد الضباط بها فى الأكمنة المرورية على الطرق.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعميم تلك الكاميرات علي ضباط الإدارة العامة للمرور علي الطرق السريعة خلال الشهر المقبل في إدارات مرور أخرى بالمحافظات، وتكون لدى تلك الكاميرات خاصية التسجيل لمدة 16 ساعة متواصلة توثق كافة الأحداث، ويتم شحنها مرة أخرى بعدما يتم تفريغها يوميا، حيث أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة التحكم داخل إدارات المرور، ويتم تفريغها بشكل دورى، وفى حالة ارتكاب واقعة معينة سيتم التعامل معها بشكل حازم لرصد الجانى والمجنى عليه.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة المرور تهدف إلى تعميم تلك الكاميرات بتوزيعها على الضباط المنتشرة على كافة الطرق الذى يصل عددهم لأكثر من 3 الآف ضابط، وتعمل الكاميرات على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف فى حينه.