video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الأحد، 12 مايو 2019 04:42 م
تراجع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.06% خاسرا عدد 182.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8674.066 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية -نمو بنسبة 0.44% خاسراً عدد 15.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.30 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 11.7 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 16 شركة، فيما تراجعت 172 شركة. 
 
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.32%، فقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

بورصة السعودية خضراء للأسبوع السابع.. وتراجع دبى والكويت والبحرين

البنوك تقود صعود البورصة السعودية والأسهم المصرية تشهد موجة بيع

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاع

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاعا

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

السعودية

تاسى

تداول

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة