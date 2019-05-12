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الأحد، 12 مايو 2019 06:46 م
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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 12 مايو 2019 06:12 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.60% خاسرا عدد 42.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2629.90 نقطة. 
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 99.2 مليون سهم محققة ما قيمته 121.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1809 صفقة لـ33 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقرت 6 أسهم .
 
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.90%، فقطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.21%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.40%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10%، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة بنسبة 8.40%.
 

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