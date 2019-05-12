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تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بضغوط 10 قطاعات

الأحد، 12 مايو 2019 05:24 م
تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بضغوط 10 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.
  
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.92% خاسرا عدد 111.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.22% خاسرا عدد 139.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسرا عدد 52.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.75 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 131.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتى عبر 5627 صفقة.
 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.71%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.33%، ثم الاتصالات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.16%.
 
وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.31%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.71%، ثم يوباك بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.78% ثم تحصيلات بنسبة 18.70%، ثم سنرجى بنسبة 10.50%.

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