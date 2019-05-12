تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.73% خاسرا عدد 152.79 نقطة ليصل إلى مستوى 8704.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03% رابحا عدد 1.13 نقطة ليصل إلى مستوى 3509.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23 مليون سهم بقيمة 548.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 17 شركة، فيما تراجعت 160 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.18%، فقطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.96%.