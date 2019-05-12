تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد واستقبال 5 سفن متنوعة بدمياط

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 24 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

كما استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة .

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1355 طن قمح .

فى حين غادر 618 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32828 من البضائع العامة منها عدد 78 سيارة نقل محملة بـ 4010 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156799، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 46931 طنا .

شملت حركة الصادر من البضائع العامة 11204 طن فوسفات و 1200 طن أرز و 870 طن فول صويا و 3400 طن علف بنجر و 2050 طن يوريا .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 671 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 536 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5500 طن قمح و 11717 طن حديد و200 طن زيت و5039 طن أرز، و 5500 طن خردة و 6000 طن فول صويا وجيلاتين و 5752 طن ذرة و 15000 طن تراب فرن .