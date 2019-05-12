تحرير 832 قضية وضبط 133 طن مضبوطات فى حملات تموينية ببنى سويف والفيوم و الوادى الجديد

بنى سويف - هانى فتحى - الفيوم – رباب الجالى الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن مديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين قامت بعدد من الحملات المعنية.

وأسفرت عن تحرير 832 قضية فى مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية بالأسواق وتنوعت ما بين:حيازة سلع مدعمة، بيع بأزيد من السعر، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادات صحية ، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ذبح خارج المجزر، عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، التصرف فى حصص البوتاجاز والدقيق، تجميع سولار ودقيق بلدى مدعم، عدم تغطية اللحوم بالشاش، حيازة أدوية مجهولة المصدر، غلق مستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، إنتاج خبز ناقص، عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول، الاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، تجميع أسطوانات بوتاجاز، وغيرها من المخالفات.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 133 طن و 112 كيلو جرام مضبوطات شملت:"دقيق بلدى مدعم، غاز صب، غاز طبيعي، أعلاف، سولار مدعم، لحوم ودواجن، بنزين 80، بويات، سكر تموينى، ألبان، ملح طعام، مخللات، خل، أسماك مملحة، بالإضافة إلى تنفيذ 67 حكم غرامات

و أثنى المحافظ على الجهود التى تقوم بها مديرية الأمن من خلال قسم مباحث التموين لضبط الأسواق والعمل على استقرار الحالة التموينية من خلال قسم مباحث التموين التابع للمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى والوحدات المحلية، مؤكدا على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق على هذا المنوال، لافتا إلى أهمية الرقابة المجتمعية والشعبية والتى تدعم جهود الأجهزة التنفيذية فى هذا المجال.

و فى الفيوم، ضبطت حملة تموينية، لمديرية التموين بمحافظة الفيوم، 93 بطاقة تموين ذكية بأحد المخابز بمركز سنورس، يستخدمها فى تسجيل مبيعات وهمية للخبز للحصول على الدقيق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزراة التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس هشام سعيد، مدير عام تموين سنورس، والمهندس مرسى رمضان، رئيس الرقابة، قد ضبطت 93 بطاقة تموين ذكية بأحد المخابز بمركز سنورس.

تبين أن صاحب المخبز، يثبت مبيعات وهمية للخبز المنتج، دون إنتاج فعلى للاستيلاء على الدقيق المدعم، وعثرت الحملة على البطاقات مخبأة بداخل أجولة الدقيق بالمخبز.

تحرر محضر بالواقعة ضد صاحب المخبر برقم 10383 جنح سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

و فى الوادى الجديد، أعلن مصطفى عبد الخالق مدير الرقابة بإدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة للمرور على مخابز قرى عزب القصر وبدخل والراشدة ومخابز مدينة موط وذلك لتفقد الحالة التموينية والوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز للقوانين والقرارات التموينية.

وأضاف عبد الخالق انه تم فحص شكاوى المواطنين وأسباب تضررهم من تلك المخابز والتأكد من صحة ما ورد من معلومات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين فى حالة ثبوت اى مخالفة.

وأكد مدير الرقابة انه تبين للحملة أن هذه المخابز قامت بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وتم تحرير محاضر بها وإحالتها لجهات التحقيق المختصة، وتم التنبيه على جميع المكاتب التابعة لإدارة تموين الداخلة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على حقوق الدعم التموينى للمواطنين.