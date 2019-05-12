تحرير 709 مخالفات مرورية وفحص 24 شخصا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسيير السيولة المرورية، أسفرت الحملة عن تحرير 709 مخالفات مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.