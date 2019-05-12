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تحديد 6 إجراءات لمقاومة سوسة وأعفان جذور النخيل لزياد الإنتاج

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 ص
تحديد 6 إجراءات لمقاومة سوسة وأعفان جذور النخيل لزياد الإنتاج سوسة النخيل
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملاتها المرورية على حدائق النخيل، وإصدار عدد من النصائح والتوصيات الفنية لزيادة وجودة إنتاج التمور ومكافحة سوسة الحمراء للنخيل، ومكافحة أعفان الجذور.
 

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة حدائق النخيل خلال الفترة الحالية، الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو الغير مثمر أو الصغير خلال شهرى مايو ويونيو، إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى فى أول الشهر فى المناطق الباردة، إجراء عملية فصل وزراعة الفسائل حتى أخر الشهر، والانتهاء من عملية فصل الفسائل فى المناطق الرطبة وزراعتها مباشرة.

 

وأضاف التقرير، أنه لابد من خدمة رأس النخلة، ويتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس للأصناف ذات العذوق الطويلة، المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، وأيضا مقاومة حفار عذوق النخيل إن وجدت، رش الأشجار بمبيد كلورزان أو تافابان بمعدل 3سم / 1 لتر خلال شهر مايو.
 

وأوضح التقرير، أنه يجب مكافحة مرض أعفان الجذور، معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها، حيث يتم معاملة التربة بمبيد تويسين 70 بمعدل 3 جم / 1 لتر ماء، مع ملاحظة تكرر المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوم وفى حالة الإصابة الشديدة تكرار المعاملة مرة ثالثة بعد 15 يومًا.

 


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