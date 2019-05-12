تجديد حبس شقيقين لقلتهما شابا داخل محل بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح، اليوم، تجديد حبس شقيقين لقتلهما شابا داخل محل ببندر منيا القمح لخلاف على تصليح هاتف محمول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى أشرف عليها، برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، يفيد وصول" إسلام ف ح" 24 سنة مقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ وغياب بدرجة الوعى، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس المباحث، ومعاونه، أن المجنى عليه لديه محل تصليح هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، وقع بيه وبين المتهم "أحمد ال" مشادة على تصليح هاتف، وتعدى كل منهما على الآخر بالسب، وبعد ساعات حضر المتهم ومعه شقيقه "محمد" بحوزته سكين وشومة، وقاما بالتعدى على المجنى عليه سويا بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من الواقعة، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهمان، وتم عرضهما فى حراسة مشددة على نيابة منيا القمح، للتحقيق معه بمعرفة محمد رفعت وكيل أول نيابة منيا القمح، وقرر حبسهما علي ذمة التحقيقات.