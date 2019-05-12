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تأجيل ثانى جلسات محاكمة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" لـ 11 يونيو

الأحد، 12 مايو 2019 03:00 م
تأجيل ثانى جلسات محاكمة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" لـ 11 يونيو المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة 11 يونيو لحضور المتهمين.
 
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
 
 
 
 
 
 

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