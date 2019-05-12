بلطجى يقتحم مركز شباب قلما بالقليوبية اعتراضا على ضربة جزاء فى دورة رمضانية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدورات الرمضانية التى تقيمها المديرية بمراكز الشباب التابعة لها جميعا حاصلة على موافقات أمنية، ويتواجد بكل مركز فرد شرطة، مشيرا إلى أن ما حدث بمركز شباب قلما التابع لإدارة شباب قليوب، تم عمل مذكرة وتقديمها لنقطة شرطة قلما لإتخاذ اللازم حياله.

وأضاف "الصبروط" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه اقتحم شاب بلطجي يدعي "عيسى م"، مركز شباب قلما حيث قفز من أعلي سور المركز وبحوزته بندقية خرطوش، حيث كان يشجع 3 لاعبين من أحد الفرق المشاركة بالدورة، وعند عدم احتساب حكم المباراة لضربة جزاء للفريق الذى يشجعه وبه الـ 3 لاعبين، بدأ في إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء.

وتابع، أنه على الفور قام فرد الشرطة بمهاجمة الشاب إلا أنه لاذ بالفرار، وقامت نقطة شرطة قلما باستدعاء رئيس مجلس إدارة مركز شباب قلما للاستماع لأقواله الذي أيد ذلك، مشيرا إلى أنه تم شطب الـ 3 لاعبين الذين كانوا يشجعهم هذا البلطجي، مع استمرار فريقهم في المنافسة خلال الدورة بمركز الشباب.

وكان قد رصد أحد قراء "اليوم السابع" من أهالى قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، مشهدًا غريبًا فى إحدى الدورات الرمضانية المقامة بالنادى الكبير، حيث اقتحم الملعب الكبير وبحوزته سلاحا ناريا، وأخذ يطلق الأعيرة النارية داخل المستطيل الأخضر، مضيفا أن سبب اقتحام الشاب للملعب هو أن الحكم رفض احتساب ضربة جزاء لابن اخته.