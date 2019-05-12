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بصورة سيلفى الدولفين فى شرم.. نجيب ساويرس يدعم السياحة المصرية

الأحد، 12 مايو 2019 07:43 م
بصورة سيلفى الدولفين فى شرم.. نجيب ساويرس يدعم السياحة المصرية المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد عبد العظيم
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حرص المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على دعم السياحة المصرية، وذلك من خلال نشر صورة سيلفى الدولفين الشهيرة فى إطار الترويج للسياحة فى شرم الشيخ.

وعلق المهندس نجيب ساويرس على صورة السيلفى التى تجمع بعض السائحات مع الدولفين قائلا: "عليك زيارة مصر حيث تتمتع الدلافين لدينا بروح الدعابة".

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وكانت صورة سيلفى الدولفين قد حققت انتشارا كبيرا وقت عرضها قبل ما يقرب من 3 سنوات، حيث تم التقاطها بواسطة سائحات أثناء قيامهن برحلة بحرية، وفيما يظهر الدولفين فى الصورة وتبدو عليه علامات الابتسامة كأنه يشترك معهم فى الصورة السيلفى، وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، حيث لاقت إعجاب واستحسان المتابعين الذين أكدوا على روعة السياحة والتنزه فى شرم الشيخ.

يذكر أن المهندس نجيب ساويرس يحرص بين الحين والأخر على دعم السياحة المصرية بشتى الطرق، وذلك من خلال عرض الكثير من المناطق السياحية المختلفة، والتى تتميز بها الدولة المصرية مما يجعلها واجهة سياحية كبيرة للعديد من السياح من كافة دول العالم.

 

 

 


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دعم السياحة المصرية

صورة سيلفى الدولفين

شرم الشيخ

سيلفى الدولفين فى شرم الشيخ

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