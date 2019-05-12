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اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن تعميق الصناعة

الأحد، 12 مايو 2019 10:26 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن تعميق الصناعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن تعميق الصناعة بحضور عدد من الجهات المعنية .

 

وكان رئيس الوزراء قد كلف بالانتهاء من توصيل المرافق لـ 13 مجمعا صناعيا تضم 4500 مصنع تقريبا، يتم تنفيذها حاليا، تمهيدا لطرحها على المستفيدين.

 

كما كلّف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير التمويل المطلوب لتوصيل المرافق للمجمع الصناعى بمرغم بمحافظة الإسكندرية، وكذا المجمع الصناعى بمحافظة البحر الأحمر، وأن تتم أعمال تنفيذ المرافق بأقصى سرعة لتنتهى مع البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المجمعين.

 


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