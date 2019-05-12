النيابة تنتهى من مناظرة جثة ربة منزل قتلت على يد ابنها بسبب خلافات بالهرم

ناظر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، جثة ربة منزل قتلت على يد نجلها بسبب خلافات أسرية بينهما بالهرم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت مناظرة النيابة أن المتوفية فى العقد السادس من عمرها، وملقاة فى صالة الشقة وترتدى ملابسها كاملة ومصابة بـ"10 " طعنات فى منطقتى الظهر والصدر، بالإضافة إلى وجود كدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسدها.

وأمرت النيابة عقب الانتهاء من مناظرة جثمان المجنى عليها، من تشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وبدأت التحقيق مع المتهم.

تلقي قسم شرطة الهرم بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشادة كلامية بين "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، وبين والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها ، تطورتإلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإحضار سكين من المطبخ وسدد لها عدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسدها، حتى سقطت غارقة فى دمائها ولقيت مصرعها، وقد تمكن المتهم من الهرب.

تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم ومعاونه هاني عجلان، وإسلام السيد، من القبض على المتهم وتحرير محضر واخطار النيابة.