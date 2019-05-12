النيابة تتسلم تحريات المباحث فى واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بالشرابية

كتب عبد الله محمود

تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة تحريات المباحث الجنائية فى مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية.

البداية عقب تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من عامل، بعثوره على جثة شقيقه مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المجني عليه مصاب بـ6 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.

وبسؤال مقدم البلاغ لم يتهم أحدا بقتل شقيقه وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلّغ بسبب خلافات مالية مع شقيقة القتيل، وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب اعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.