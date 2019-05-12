video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3550 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 12 مايو 2019 10:53 ص
المرور يضبط 3550 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3550 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و 1760 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 64 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 56 دراجة بخارية وسيارة
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين

إشارة مرور.. تعرف على علامات تنذر بوجود دوران وأعمال تطوير على الطرق

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة